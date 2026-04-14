Más datos del robo por el que se detuvo a 2 personas en Chacabuco

Oficial.
Dos menores de edad fueron detenidos por un robo en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Fue por un robo en un kiosco. La información fue brindada por el subsecretario de Seguridad Mauricio Yona, esta mañana en una conferencia de prensa con el intendente Rubén Darío Golía.
Chacabuquero pudo averiguar que el hecho delictivo ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en Lamadrid entre Ituzaingó y Almafuerte. Los ladrones amenazaron a la encargada y se llevaron dinero en efectivo y mercadería como botellas de vino y cigarrillos.
La conferencia de prensa se desarrolló en la planta alta del Palacio Municipal. Se informó que se han instalado 3600 botones antipánico en teléfonos de particulares y cerca de 500 en comercios. El costo del programa es de alrededor de 4.000.000 de pesos por mes. También están en funcionamiento 170 cámaras de seguridad en el sistema municipal en la ciudad. Próximanente se activarán otras 3 cámaras en la zona rural. Hay 3 totems de vigilancia en barrios y se está trabajando en un cuarto.
También llegaron al municipio 2 nuevas cámaras para leer patentes que pronto serán instaladas
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