Detenido tras incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Una persona de sexo masculino fue detenida esta madrugada de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos del barrio lo redujeron luego que atacara con un arma blanca a una mujer dentro de su casa.
Al parecer, previamente el sujeto había ingresado a otra vivienda.
La Policía trasladó al masculino a la Comisaría y la mujer recibió atención médica.
Ocurrió en Inmediaciones de Coronel Suárez y Castelli, alrededor de las 6.00.
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