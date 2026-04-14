martes, 14 de abril de 2026

Detenido tras incidentes en la madrugada de Chacabuco

 

De noche.

Una persona de sexo masculino fue detenida esta madrugada de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Los vecinos del barrio lo redujeron luego que atacara con un arma blanca a una mujer dentro de su casa.

Al parecer, previamente el sujeto había ingresado a otra vivienda.

La Policía trasladó al masculino a la Comisaría y la mujer recibió atención médica.

Ocurrió en Inmediaciones de Coronel Suárez y Castelli, alrededor de las 6.00.


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