Que en paz descanse: Javier.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Pablo Javier Leite Pino. Falleció a los 44 años. Casa de duelo: Padre Doglia y Pasaje 65. Sepelio mañana a las 15.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco
- Violento accidente en la tarde de Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco habló de un polémico contrato y de una reunión urgente
- Alerta entre los comerciantes de Chacabuco por compradores sospechosos
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Detuvieron a un ex policía acusado de estafas en Chacabuco, Rawson y la zona
- Carta de vecinos de Chacabuco al intendente por un reclamo
- Estas personas firmaron los boletos de terrenos de programas de Chacabuco
- Este auto fue secuestrado tras una particular situación en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Se conocieron los nombres de los demorados por estafas en Chacabuco y la zona
- Una vecina de Chacabuco dio a conocer una violenta situación
- Accidente cerca de una escuela de Chacabuco
- "Llevamos el caso del contrato de limpieza de contenedores al Tribunal de Cuentas"
- Camionero de Chacabuco fue sentenciado a prisión por la Justicia Federal
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hubo un procedimiento contra el narcotráfico en Chacabuco
- Confusión sobre el destino de un vehículo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario