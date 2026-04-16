- Detuvieron a un ex policía acusado de estafas en Chacabuco, Rawson y la zona

Hallazgo.
En las últimas horas fue detenido un ex policía que está acusado de integrar una banda que cometía estafas en Chacabuco y la zona.
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La modalidad es la del cuento del tio en el que alguien se hace con dinero en efectivo de otra a través de un engaño. El ex policía se llama Btian Ignacio Gerry y tiene 29 años. Fue detenido en una vivienda de Junín por una causa que lo investiga por la estafa de 17.600 dolares y joyas a una mujer de General Viamonte. En la casa se encontró un arma se fuego y plantas de cannabis sativa. También se demoró al propietario del inmueble.
Gerry formaba parte de un grupo de personas que en el 2024 fue detenida acusado se cometer estafas en toda la zona. Estas personas se encuentran a la espera de juicio. El ex policía estaba en libertad y mientras tanto ocurrió el cuento del tío en General Viamonte.
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