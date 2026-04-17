Impusieron multas millonarias a Aiola, Golia, Herrera y hasta una jueza de Chacabuco

Tribunal.
Hoy se hicieron públicos los dictámenes del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y en lo que respecta a Chacabuco hubo multas tanto para las actuales autoridades de la Municipalidad como para las anteriores.
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El dato positivo para la administración Golía es que se aprobó en general la rendición de cuentas del 2024, que sería la primera de su gestión propiamente dicha. No obstante, el Tribunal detectó algunas cuestiones por las cuales dispuso multas y cargos que alcanzaron a actuales y ex funcionarios.
Este es el detalle que enumeró Chacabuquero:
- Multa de $1.000.000,00 al Intendente Municipal Rubén Darío Golía; de $ 300.000,00 al Subsecretario de Tránsito y Seguridad Mauricio Martín Yonna y de $300.000,00 a la Jueza de Faltas Municipal Silvia Lorenzo; Amonestación al Contador Osvaldo Oscar Mancuso; al Presidente del H. Concejo Deliberante Tomás Guido Domínguez, al Jefe de Compras Fabián Oscar Cattaneo y Llamado de atención al Secretario de Gobierno Javier Gastón Estévez; a la Secretaria de Hacienda Mónica Natalia Garraza, al Asesor Legal y Técnico Matías Luján Sassoni; al Responsable de Patrimonio Leonardo Javier Volpini y a la Subsecretaria de Recursos Humanos Sofía Nutti
- cargo de $556.657,29, por el que responderán el el ex Intendente Municipal Víctor Reinaldo Aiola en solidaridad con la ex Secretaria Legal y Técnica Karina Verónica Bivoma hasta el importe de $ 135.647,96, el Intendente Municipal Rubén Darío Golía en solidaridad con el Asesor Legal y Técnico Matías Luján Sassoni y el Contador Municipal Osvaldo Oscar Mancuso hasta el importe de $14.087,23 y el ex Intendente Municipal Víctor Reinaldo Aiola en solidaridad con la ex Secretaria Legal y Técnica Karina Verónica Bivona, el Intendente Municipal Rubén Darío Golía, el Asesor Legal y Técnico Matías Luján Sassoni el Contador Municipal Osvaldo Oscar Mancuso hasta el importe de $406.922,10.
- cargo de $3.687.812,04 por el que responderán el ex Intendente Víctor Reinaldo Aiola en solidaridad con la Contadora Municipal Estela Adriana Ferrari hasta el importe de $3.627.700,04 y el ex Presidente del H. Concejo Deliberante Lisandro Cristóbal Herrera en solidaridad con la Contadora Municipal Estela Adriana Ferrari hasta el importe de $60.112,00
Se les dio a todos un plazo de 90 días para depositar los citados importes. No obstante, todos podrán realizar un descargo y pedir que las sanciones sean dejadas sin efecto como ya ha ocurrido en anteriores oportunidades.
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