viernes, 17 de abril de 2026

Accidente en el centro de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registró un accidente en el centro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una moto chocó con una camioneta. El conductor del rodado de menor porte recibió primeros auxilios de parte de un bombero voluntario que estaba en el lugar pero se marchó antes la llegada de la ambulancia del SAME y la Policía. Se llevó la moto pero varios pedazos del carenado y las luces quedarán en el lugar.

Ocurrió en Almirante Brown entre Saavedra y Padre Doglia, a la altura de la plaza San Martín.

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