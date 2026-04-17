Violento choque entre una camioneta y un camión

En una ruta.
En las últimas horas se registró un choque en una de las rutas de la región.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un camión y una camioneta. El chofer del transporte de cargas fue hospitalizado. Según el medio Globo Rojo ambos conductores tendrían domicilio en Chacabuco
Ocurrió en la Ruta 188, en el partido de Rojas, cerca del acceso a la localidad de Roberto Cano en dirección a Pergamino. Interviene la Fiscalía 1 del Departamento Judicial de Junín
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La CECH recuerda a la comunidad la importancia de adherirse a los Servicios Asistenciales
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se confundieron y lo pagaron caro en Chacabuco
- Pelea en un barrio de Chacabuco
- Incendio en un vehículo en una ruta de Chacabuco
- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco
- Violento accidente en la tarde de Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco habló de un polémico contrato y de una reunión urgente
- Alerta entre los comerciantes de Chacabuco por compradores sospechosos
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Detuvieron a un ex policía acusado de estafas en Chacabuco, Rawson y la zona
- Carta de vecinos de Chacabuco al intendente por un reclamo
- Estas personas firmaron los boletos de terrenos de programas de Chacabuco
- Este auto fue secuestrado tras una particular situación en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario