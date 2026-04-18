Dos emergencias en la madrugada de Chacabuco: vuelco e incendio

Detalles.
Esta madrugada se reportó un accidente de tránsito en la ruta 30, entre Chacabuco y Rojas.
Volver a Chacabuquero.
Se trató del vuelco de un camión en Inmediaciones de Los Cuatro Caminos. Se pidió la presencia de una ambulancia. Al parecer el rodado cortó las dos manos de circulación. La Policía y la Patrulla Rural fueron al lugar.
En cuanto a la sirena de los bomberos voluntarios, fue motivada por el incendio de un utilitario en el acceso Juan XXIII al 600 en el interior de un predio donde había otros rodados. Una dotación combatió las llamas.
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