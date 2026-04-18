Incidentes temprano en la mañana de Chacabuco

¿O tarde?
Esta mañana temprano se reportaron incidentes en un sector de la Ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Unos jovenes estuvieron arrojando botellas y causando ruidos molestos en la plaza General Paz. La Policía fue al lugar y también convocó a personal de Tránsito por la presencia de un auto que fue controlado.
Ocurrió en Vieytes entre Corrientes y Entre Ríos. Al parecer, para algunos, recién está terminando la noche.
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