Hizo algo molesto y fue multado en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito brindó el informe diario de los controles realizados en Chacabuco.
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Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco dos conducidas por menores de edad. Una con escape antirreglamentario. Se retuvo una licencia de conducir por cruzar semáforo en rojo y falta de casco. Se labró un acta de infracción por quemar hojas en la vía pública.
En algunos casos los agentes de Tránsito requirieron del apoyo de la Policía para concretar secuestros de rodados.
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