Recordarán a vecinos de Chacabuco fallecidos

Actividades.
Se está organizando una actividad para recordar a dos vecinos de Chacabuco fallecidos en tragicas circunstancias.
Volver a Chacabuquero.
Se tratará del segundo encuentro de rugby infantil en memoria de Victor Belfortti y Matías Abelarde. Ambos murieron a raíz de las lesiones que sufrieron en un accidente de tránsito ocurrido el 22 de abril de 2018 en en la ruta 65, cerca de Carlos María Naón. Eran jugadores de Soruc y regresaban de un partido. La camioneta en la que viajaban chocó con un árbol tras despistar.
El encuentro se desarrollará en el anexo del Club Social y la Agrupación Atlética. Participarán equipos de niños de 5 a 12 años de los Miuras de Junin, Zorros de Salto, Racing de Chivilcoy, El Linqueno, Baradero Rugby.
Será el sábado 25 de abril de 12.00 a 17.00. Es una fecha significativa para el deporte de Chacabuco, puesto que es el aniversario del fallecimiento del corredor de automovilismo Roberto Urretavizcaya.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se empacó y terminó perdiendo en la noche de Chacabuco
- Incidentes temprano en la mañana de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: - Robo - Extraño hallazgo - Tirado
- Accidente en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Padres de Chacabuco preocupados por unos videos íntimos
- Tardó en responder y no hubo perdón en Chacabuco
- Seguridad: Nuevas cámaras e inspección en plantas de silos
- Los denunciaron por estar ofreciendo algo peludo en Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- "El Hospital de Chacabuco, sin responsables por la fractura que sufrió nuestra madre"
- "Quiero compartir mi experiencia con el Servicio de Salud Mental del Hospital de Chacabuco"
- Violento choque entre una camioneta y un camión
- La CECH recuerda a la comunidad la importancia de adherirse a los Servicios Asistenciales
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario