Que en paz descanse: Alberto.
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- Raúl Alberto Ormaechea "Chalo". Falleció el 16/4/23, a los 74 años. Casa de duelo: Corrientes 280. Sepelio a las 16.00
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