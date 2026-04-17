viernes, 17 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Alberto.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Raúl Alberto Ormaechea "Chalo". Falleció el 16/4/23, a los 74 años. Casa de duelo: Corrientes 280. Sepelio a las 16.00

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