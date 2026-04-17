Seguridad: Nuevas cámaras e inspección en plantas de silos

Actividades.
La Subsecretaría de Seguridad dio a conocer que se instalaron y pusieron en funcionamiento cámaras de seguridad con paneles solares.
Volver a Chacabuquero.
Fueron ubicados en inmediaciones del cruce de las rutas 30 y 191 para identificar vehículos que ingresen o salgan de Chacabuco desde el Centro de Monitoreo.
Por otro lado, personal de la Policía Ecológica estuvo realizando inspecciones en plantas de acopio y acondicionamiento de cereales. Se controló la utilización de sustancias peligrosas en procesos de acondicionamiento de cereales almacenados y la disposición final de los residuos Industriales generados.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los denunciaron por estar ofreciendo algo peludo en Chacabuco
- "El Hospital de Chacabuco, sin responsables por la fractura que sufrió nuestra madre"
- "Quiero compartir mi experiencia con el Servicio de Salud Mental del Hospital de Chacabuco"
- Violento choque entre una camioneta y un camión
- La CECH recuerda a la comunidad la importancia de adherirse a los Servicios Asistenciales
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se confundieron y lo pagaron caro en Chacabuco
- Pelea en un barrio de Chacabuco
- Incendio en un vehículo en una ruta de Chacabuco
- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco
- Violento accidente en la tarde de Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco habló de un polémico contrato y de una reunión urgente
- Alerta entre los comerciantes de Chacabuco por compradores sospechosos
- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco
- Detuvieron a un ex policía acusado de estafas en Chacabuco, Rawson y la zona
- Carta de vecinos de Chacabuco al intendente por un reclamo
- Estas personas firmaron los boletos de terrenos de programas de Chacabuco
- Este auto fue secuestrado tras una particular situación en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario