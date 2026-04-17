viernes, 17 de abril de 2026

"Quiero compartir mi experiencia en el Servicio de Salud Mental del Hospital de Chacabuco"

Nota pedida.

Soy Natalia, madre de dos chicas adolescentes. Quisiera compartir mi experiencia en la sala de Salud Mental del Hospital municipal de Chacabuco.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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Hace unos meses, una de mis hijas tuvo un ataque de ansiedad y depresión; yo ya no sabía cómo ayudarla. Busqué ayuda por muchos lugares y todo seguía igual, hasta que una noche mi hija intentó quitarse la vida.

Llegué al hospital con ella y conocí a ese gran equipo del Servicio de Salud Mental. Psicólogas, psiquiatras, acompañantes terapéuticos y enfermeras; un equipo totalmente decidido y preparado para ayudarme. Confié en ellas y allí se quedó mi hija. Yo ya no tenía esperanzas y lo único que pensaba era: “¡Cuando salga será todo igual!”. Así pasé esa noche al lado de la cama de mi hija, pensando qué pasaría mañana y si podrían ayudarme con algo que para mí ya no tenía salida. Mi vida era estar al pendiente de ella las 24 horas; si entraba al baño, tenía que tocarle la puerta para que me contestara y saber que estaba ahí sin cometer una locura.

Al segundo día de internación en Salud Mental, ella conoció a las encargadas de ayudarla y fue donde empezó a confiar, a hablar y a creer. Así, por primera vez, se dejó ayudar por alguien más que no fuera yo. Ese mismo día mi hija me dijo: “¡Mamá, voy a volver a estudiar! ¡Quiero volver a casa, volver a hablar con mis amigas y salir con ellas a la plaza!”. En ese momento noté que estaba en el lugar correcto; allí pudo entender cosas que conmigo no, cosas que yo le explicaba y no lograba que entrara en razón.

Hoy mi hija volvió a ser la misma 😊. Volvió a estudiar, a juntarse con amigas y a amar la vida. Lo más importante es que entendió que ella vale mucho. Cuento esto para agradecer al equipo de Salud Mental por su gran trabajo y calidad humana. Gracias a ellos mi hija está conmigo, está viva y ama la vida. Se lo voy a agradecer siempre a este gran equipo por su excelente atención.

Firma:

Natalia Olivera

DNI: 38.189.611


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