Se empacó y terminó perdiendo en la noche de Chacabuco

Madrugada.
El Área de Tránsito brindó un informe sobre el resultado de los controles de la madrugada en Chacabuco.
Se realizó un operativo de prevención sobre Ruta 30 y Domínguez. Ruta 7 km 203 (los tubos) Ruta 7 e H Yrigoyen. Ruta 7 km 204 (entre Moreno y Alberdi) Ruta 30 (Variante Chacabuco) en conjunto con policía comunal, patrulla rural, GAD, Vial de Junín. Control Urbano.
Volver a Chacabuquero.
Se realizaron controles de alcoholemia en el corredor nocturno. Se retuvieron tres automóviles en estado de alcoholemia positivo., una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria guiada por un menor de edad; una motocicleta estacionada por falta de luces y chapa patente, y dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Otro conductor se negó a realizar el control de alcoholemia y dejó su vehículo abandonado.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes temprano en la mañana de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: - Robo - Extraño hallazgo - Tirado
- Accidente en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Padres de Chacabuco preocupados por unos videos íntimos
- Tardó en responder y no hubo perdón en Chacabuco
- Seguridad: Nuevas cámaras e inspección en plantas de silos
- Los denunciaron por estar ofreciendo algo peludo en Chacabuco
- Corte programado de energía en Chacabuco
- "El Hospital de Chacabuco, sin responsables por la fractura que sufrió nuestra madre"
- "Quiero compartir mi experiencia con el Servicio de Salud Mental del Hospital de Chacabuco"
- Violento choque entre una camioneta y un camión
- La CECH recuerda a la comunidad la importancia de adherirse a los Servicios Asistenciales
- Hallazgo en una zanja de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario