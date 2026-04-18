sábado, 18 de abril de 2026

Se empacó y terminó perdiendo en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

El Área de Tránsito brindó un informe sobre el resultado de los controles de la madrugada en Chacabuco.

Se realizó un operativo de prevención sobre Ruta 30 y Domínguez. Ruta 7 km 203 (los tubos) Ruta 7 e H Yrigoyen. Ruta 7 km 204 (entre Moreno y Alberdi) Ruta 30 (Variante Chacabuco) en conjunto con policía comunal, patrulla rural, GAD, Vial de Junín. Control Urbano.



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Chanchería "El Corte Perfecto"

Se realizaron controles de alcoholemia en el corredor nocturno.  Se retuvieron tres automóviles en estado de alcoholemia positivo., una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria guiada por un menor de edad;  una motocicleta estacionada por falta de luces y chapa patente, y dos licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

Otro conductor se negó a realizar el control de alcoholemia y dejó su vehículo abandonado.

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