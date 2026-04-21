Se supo por qué multaron a Aiola, Golía, Herrera, Domínguez y hasta una jueza de faltas en Chacabuco

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La semana pasada Chacabuquero publicó a modo de primicia la imposición de multas y cargos contra funcionarios municipales por parte del Honorable Tribunal de Cuentas. Ahora se conocieron los motivos, algo que demandaron algunos vecinos.
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Chacabuquero pudo acceder a una copia completa se la resolución y la sentencia del Tribunal de cuentas. En la misma se incluyen los considerandos. De ahí surge por qué figuran los nombres del ex intendente Víctor Reynaldo Aiola y el actual jefe comunal Rubén Darío Golía, así como los concejales Lisandro Herrera y Tomás Domínguez.
El principal motivo de los cargos es la mora en el pago total de deudas en juicios de terceros por lo general por pretención indemnizatoria que datan de 2013, 2021 y 2022, y ejecución de honorarios judiciales por un sumario del 2021. Esto derivó en embargos.
Otro tema observado fue la contratación de profesionales que datan 2019 y 2024, por falta de alguna documentación. También falta documentación en otros procesos administrativos que datan de2011 y 2013 (falta de escritura traslativa).
También hay observaciones por la falta de actas de constatación en el pago de obras públicas de construcción de una escuela y alumbrado público, y de documentación vinculada a la liquidación de la tasa por mantenimiento de red vial y la intimación por deudas; las versiones del software del Rafam, sistema que sirve para gestionar la ejecución del presupuesto.
Hay una observación sobre la firma contratado para participar en el control del sistema de fotomultas porque en su estatuto no está contemplado ese objetivo.
Una nueva observación vino de la mano de la falta de declaración de los domicilios de algunos concejales, y la falta de entrega de las actas de sesiones del Concejo Deliberante así como de su reglamento interno.
Cabe recordar que la rendición de cuentas del 2024 fue aprobada en general.
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