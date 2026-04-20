Que en paz descanse: Elena.
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- Martha Elena Mosquella viuda de Jáuregui. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Alem 166. Sepelio a las 10.00
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