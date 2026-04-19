Que en paz descanse: Naiquén.
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- Dana Naiquén Giménez "Danita". Falleció a los 20 años. Casa de duelo: Diego Seal 79. Sepelio: 20 de abril a las 11.00.
Se trata de una joven que había sufrido graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido el 24 de agosto de 2025 en Artigas y Ullúa. Cayó de la moto en la que circulaba.
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