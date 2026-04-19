domingo, 19 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Naiquén.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Dana Naiquén Giménez "Danita". Falleció a los 20 años. Casa de duelo: Diego Seal 79. Sepelio: 20 de abril a las 11.00.


Se trata de una joven que había sufrido graves lesiones en un accidente de tránsito ocurrido el 24 de agosto de 2025 en Artigas y Ullúa. Cayó de la moto en la que circulaba.

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