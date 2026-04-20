lunes, 20 de abril de 2026

Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

 

Choque y fuga.

Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Participaron una moto y una bicicleta. Se pidió asistencia médica para una menor de edad de 11 años. Iba a la escuela 27 en la bicicleta. Fue trasladada al Hospital. La moto se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.

Ocurrió en inmediaciones de acceso Hipólito Yrigoyen y Fages  Las tareas de asistencia médica se dieron bajo una copiosa lluvia.


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