El día comienza con una alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta Meteorológica por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo y se abarca toda la mañana de este martes. Los distritos de la zona alcanzados son:Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. Como se puede ver en la imagen que acompaña esta nota, el sur de la provincia está en alerta naranja.
El pronóstico de probabilidad de lluvias finaliza esta tarde por lo que después tendría que mejorar el tiempo.
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