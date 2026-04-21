Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Jorge Juan Scally y Rosa Amelia Davila.
- Elida Antonia Dominguez
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