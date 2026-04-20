Detalles de un proyecto para Chacabuco

Reunión.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este mediodía una reunión junto al Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso; y el asesor para el desarrollo industrial, Alfredo Zucotti.
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En ese marco, recibieron al Director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Daletto, acompañado por el Gerente Departamental Agropecuario, Lic. Diego Brazionis.
Durante el encuentro participaron representantes de importantes empresas locales: Molino Chacabuco S.A., representado por su CEO, Tomás Crespo Tassara, y el gerente industrial Néstor Alonso; Recetas de Campo, con su gerente Martín Ferraro; Aceitera Chacabuco S.A., con su presidente Rodolfo Ferrari y el gerente industrial Facundo Ferraro; y la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda., a través del Ingeniero Industrial Facundo Aran (área de desarrollo industrial), Pedro Biscayart (líder comercial) y Pedro Capoulat (líder financiero)
Las cuatro empresas acordaron avanzar de manera conjunta en un proyecto de abastecimiento de gas natural para sus plantas industriales, con el objetivo de optimizar costos operativos y posibilitar futuras ampliaciones productivas. Actualmente, dichas ampliaciones resultan inviables debido a los altos costos asociados al uso de gas licuado, combustibles líquidos o energía eléctrica como alternativas.
La inversión estimada para concretar esta obra ronda los 1.500 millones de pesos, por lo que resulta fundamental contar con financiamiento que permita estructurar y modular su ejecución.
También estuvieron presentes autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, encabezadas por su presidente Hernán Ibáñez, junto al secretario Juan Manuel Golía, el Ing. Mauricio Biscotti y el Cr. Elvio Colaneri. En la reunión expusieron sobre las obras de refuerzo necesarias para mejorar la capacidad y calidad del suministro eléctrico en la zona industrial, contemplando el crecimiento futuro de la demanda, lo que implica una inversión significativa que también requiere financiamiento.
Asimismo, participaron el gerente de la Cámara de Comercio e Industria, Andrés Capuzzi, y el asesor en asuntos regulatorios del consorcio, Dr. Guido Sánchez.
Como próximos pasos, se prevé la presentación ante la entidad bancaria del proyecto definitivo aprobado, incluyendo el detalle de costos y su distribución entre las empresas involucradas. Si bien ya se cuenta con un anteproyecto valorizado, será necesario avanzar en el desarrollo de la ingeniería y el relevamiento de campo para alcanzar los valores finales de contratación de la obra.
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