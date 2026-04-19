Accidente con heridos entre Chacabuco y Carmen de Areco

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en una rutas entre Chacabuco y Carmen de Areco.
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Un SUV Renault chocó con el acoplado de un camión. Dos personas que iban en el rodado de menor porte fueron trasladadas en la ambulancia del Hospital de Castilla al Hospital de Carmen de Areco, según Radio Sobrenivel. Participaron en las tareas de rescate bomberos de Carmen de Areco y Castilla. El siniestro vial ocurrió en la ruta 51.
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