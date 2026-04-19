domingo, 19 de abril de 2026

Choque con personas trasladadas al Hospital

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos motos. Al menos una de ellas pertenecía a la Patrulla Motorizada de la Policía de Chacabuco. Ambos conductores fueron trasladados al Hospital en ambulancia.

El efectivo policial estaba dirigiéndose a un llamado por un conflicto vecinal al momento de sucedido el siniestro vial. Ocurrió en 9 de Julio y Dorrego.


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