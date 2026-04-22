miércoles, 22 de abril de 2026

Mix: Piden arreglo para su calle - Inauguran pavimento - Nueva secretaria en Chacabuco

 


Breves.

Arreglo. Un vecino se comunicó con Chacabuquero para pedir que el Municipio arregle la calle de su barrio. "Hace 2 meses que vengo reclamando. Encima ahora pasan todos los camiones de la cosecha", comentó Lautaro. Se trata de Castelli a la altura de Juan Manuel de Rosas. Las imágenes que encabezan la nota muestran como está la cuadra.



Volver a Chacabuquero.

Pavimento. Esta tarde se inaugurará pavimento en Doctor Fernández y Catamarca. Se trata de otro paso para generar un aliviador vial entre Saavedra y Elguea - Román..El acto es a las 17.30.

Secretaria. Este miércoles asumió como secretaria del Concejo Deliberante Luisina Beghin. Reemplaza a Estefanía Rodríguez, quien se tomó licencia por maternidad.


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