miércoles, 22 de abril de 2026

Incidentes en un barrio de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se reportó un incidente en un barrio de Chacabuco.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Se trató de un altercado entre un padre y su hijo adolescente. Fue convocada la Policía para meditar entre las partes. Se le dio intervención al Servicio local de Protección de los Derechos del Niño pero finalmente los familiares fueron trasladados a la Comisaría.

Esto sucedió en Inmediaciones de Alem y Coronel Melián. Al parecer, previamente hubo un altercado previo, en las primeras horas de la tarde en inmediaciones de Solís y Villegas. En esa oportunidad acudieran varios móviles de la Comisaría y la Patrulla Motorizada.


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