Incidentes en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un incidente en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Esto sucedió en Inmediaciones de Alem y Coronel Melián. Al parecer, previamente hubo un altercado previo, en las primeras horas de la tarde en inmediaciones de Solís y Villegas. En esa oportunidad acudieran varios móviles de la Comisaría y la Patrulla Motorizada.
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