Hubo acuerdo salarial en la Municipalidad de Chacabuco

Esta tarde. Detalles.
Hubo acuerdo en la primera reunión de la paritaria municipal de Chacabuco que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura.
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Esta es la transcripción de la parte del acta de la Comisión de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Chacabuco referida al acuerdo:
- Un incremento porcentual acumulativo del salario básico: en abril de 2026, del 3,5% calculado sobre el salario básico del mes de marzo de 2026;
- Un incremento porcentual acumulativo del salario básico: en mayo de 2026, del 3% calculado sobre el salario básico del mes de abril de 2026;
- Un bono no remunerativo para el mes de mayo de 2026 por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00); que se abonará la última semana de mayo de 2026.-
- Un incremento porcentual acumulativo del salario básico: en el mes de julio de 2026, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de mayo de 2026;
"Se acuerda que para el caso de producirse un incremento inflacionario superior a los porcentuales acordados, se convocará de manera urgente a la Comisión de Relaciones Laborales", se agregó, "No obstante lo expuesto anteriormente, las partes acuerdan reunirse nuevamente en el mes de agosto de 2026".
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