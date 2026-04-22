miércoles, 22 de abril de 2026

Hubo acuerdo salarial en la Municipalidad de Chacabuco


Esta tarde. Detalles.

Hubo acuerdo en la primera reunión de la paritaria municipal de Chacabuco que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura.



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Participaron representantes de la Municipalidad de Chacabuco, el Sindicato de Trabajadores Municipales y la Asociación Trabajadores del Estado.

Esta es  la transcripción de la parte del acta de la Comisión de Relaciones Laborales de la Municipalidad de Chacabuco referida al acuerdo: 

- Un incremento porcentual acumulativo del salario básico: en abril de 2026, del 3,5% calculado sobre el salario básico del mes de marzo de 2026;

- Un incremento porcentual acumulativo del salario básico: en mayo de 2026, del 3% calculado sobre el salario básico del mes de abril de 2026;

- Un bono no remunerativo para el mes de mayo de 2026 por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00); que se abonará la última semana de mayo de 2026.-

- Un incremento porcentual acumulativo del salario básico: en el mes de julio de 2026, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de mayo de 2026;

"Se acuerda que para el caso de producirse un incremento inflacionario superior a los porcentuales acordados, se convocará de manera urgente a la Comisión de Relaciones Laborales", se agregó,  "No obstante lo expuesto anteriormente, las partes acuerdan reunirse nuevamente en el mes de agosto de 2026".


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