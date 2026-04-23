jueves, 23 de abril de 2026

Le quisieran robar en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

De noche.

A una vecina le quisieron robar por la noche en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería El Corte Perfecto

Amparado en las sombras, un sujeto intentó llevarse una bicicleta que estaba fuera de una vivienda pero no pudo hacerlo puesto que la misma estaba encarnada a una escalera. El mismo fue visto por la madre del dueño del rodado y se dio a la fuga.

Ocurrió en inmediaciones de Santa Fe y Villegas. La situación fue puesta en conocimiento de la Policía, que estuvo patrullando la zona.


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