Le quisieran robar en Chacabuco

De noche.
A una vecina le quisieron robar por la noche en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Amparado en las sombras, un sujeto intentó llevarse una bicicleta que estaba fuera de una vivienda pero no pudo hacerlo puesto que la misma estaba encarnada a una escalera. El mismo fue visto por la madre del dueño del rodado y se dio a la fuga.
Ocurrió en inmediaciones de Santa Fe y Villegas. La situación fue puesta en conocimiento de la Policía, que estuvo patrullando la zona.
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