"Este peligroso y anda suelto por Chacabuco"

Nota pedida.
El pasado sábado alrededor de las 15.00 el perro de la foto mordió a una menor de 17 años.
Volver a Chacabuquero.
Se hizo la denuncia correspondientemente y el Área de Bromatología no toma consciencia y anda suelto este animal. Es peligroso para la sociedad, el perro esta en la calle Vélez Sarfield y Máximo Gil. Espero que hagan algo porque tenemos que pasar por esa calle todos los días.
Firma:
La Tana González
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