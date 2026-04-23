jueves, 23 de abril de 2026

"Este peligroso y anda suelto por Chacabuco"

 


Nota pedida.

El pasado sábado alrededor de las 15.00 el perro de la foto mordió a una menor de 17 años.



Volver a Chacabuquero.

Se hizo la denuncia correspondientemente y el Área de Bromatología no toma consciencia y anda suelto este animal. Es peligroso para la sociedad, el perro esta en la calle Vélez Sarfield y Máximo Gil. Espero que hagan algo porque tenemos que pasar por esa calle todos los días.

Firma:

La Tana González 


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