Les robaron en la zona céntrica de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un doble robo en la zona céntrica de Chacabuco.
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Fueron sustraídas dos bicicletas que estaban afuera del Instituto de Formación Docente N°67. Los rodados estaban en el billetero. El robo fue advertido alrededor de las 22.00 por sus dueñas. Hay que tener en cuenta que en dicho establecimiento que comparte edificio con la Escuela Primaria N°4, en Cervantes y San Luis, se cursa en horario nocturno. Una de las bicicleta es playera y la restante, con cambios.
Por otro lado, horas antes un vecino encontró una bicicleta abandonada en Salta entre Cervantes y Rivadavia. Si bien dio aviso a la Policía, el rodado fue retirado por su dueño sin necesidad de que fuera trasladado a la Comisaría.
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