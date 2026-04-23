Policiales de Chacabuco: Pelea en la calle - Sospechoso identificado

De noche
Breves.
Pelea. Esta tarde se reportó una pelea entre dos vecinos en la vía pública. Los participantes de 40 y 36 años sufrieron lesiones. Alguien llamó a la Policía pero cuando arribó el patrullero el altercado ya había terminado y los involucrados se guardaron la posibilidad de denunciar la situación posteriormente por su cuenta. Ocurrió cerca del mediodía en inmediaciones de la diagonal Ángel Torres.
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Identificado. La policía identificó esta tarde a un sujeto al que unos vecinos habían acusado de tantear las puertas de autos estacionados. Resultó ser un vendedor ambulante de repasadores. Se le dio intervención al personal de Tránsito para que labrara una infracción contra el joven.
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