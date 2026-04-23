Más datos del accidente con heridos en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. Una mujer y un niño requirieron asistencia médica.
Ocurrió en San Martín y Sargento Cabral.
La moto era guiada por una joven de 19 años de apellido Leite quien era acompañada por su hermano de 6 años. Ambos fueron trasladados al Hospital conscientes. El auto era conducido por un vecino de apellido Salgado, de 29 años.
En el nosocomio se determinó que las lesiones sufridas por los accidentados no eran de gravedad. La moto fue retenida por personal de Tránsito.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix: Golía con la FAA - Botones - Homenaje en vida en Chacabuco
- Le quisieran robar en Chacabuco
- Los vieron haciéndose los cangrejos y no lo dejaron pasar en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Realizan la autopsia de un fallecido
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Hubo acuerdo salarial en la Municipalidad de Chacabuco
- Nueva secretaria en Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de Paz de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco quedó en una situación desesperada
- Por la fuerza se dieron cuenta que no podían estar en ese lugar de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario