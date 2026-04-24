Choque y algo más en Chacabuco

Una persona hospitalizada
Esta noche se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.
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Participaron una moto y un auto. Sin embargo, el coche se retiró del lugar, según los vecinos tras preguntar si la otra parte estaba bien. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital en ambulancia.
Ocurrió en San Isidro Labrador y Villegas.
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