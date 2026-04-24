La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada anuncia la construcción de un nuevo Parque Solar en Castilla

Comunicado
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. (CECH) informa a la comunidad que ha obtenido la aprobación final para dar inicio al ambicioso proyecto de construcción de un nuevo Parque Solar en la localidad de Castilla.
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Este avance para la infraestructura energética de nuestra región es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la institución y el Municipio, que ha facilitado la concreción del proyecto mediante la cesión en comodato de un terreno fiscal estratégicamente ubicado para este fin.
La implementación de este parque solar no solo representa un salto tecnológico, sino que conlleva múltiples beneficios para los habitantes de Castilla y el partido de Chacabuco, entre los que se destacan:
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente: El uso de energía solar reduce significativamente la huella de carbono, generando energía limpia y renovable que contribuye a la lucha contra el cambio climático.
estabilidad del sistema eléctrico: La generación de energía en el lugar de consumo (generación distribuida) mejora la calidad del servicio técnico y la tensión en la localidad de Castilla, disminuyendo las pérdidas de transporte.
Con este nuevo parque solar, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. reafirma su compromiso con la innovación, el desarrollo sostenible y el bienestar de cada una de las localidades que integran nuestra comunidad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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