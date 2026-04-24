viernes, 24 de abril de 2026

Corte programado de emergencia en Chacabuco

  

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informó  sobre un corte programado de energía.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería El Corte Perfecto

Será el sábado 25 de abril de 2026 en la Subestación N°42, de 8.00 a 12.00 afectando la zona de Pellegrini (CC), RP 30, Monserrat Ametler (CC) y Vias del Ferrocarril de Cucha Cucha. Motiva este corte tareas de mantenimiento en red de Baja tensión. Este corte se suspende por lluvia.


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