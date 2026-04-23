Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. Al menos un niño que iba de acompañante en el rodado de menor porte requirió asistencia médica de parte del SAME. Ocurrió en Frondizi y Pinto.
Fue convocada la Policía pero cuando el novio arribó al lugar, los vehículos y las personas involucradas ya se habían retirado.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Les robaron en la zona céntrica de Chacabuco
- Incidente en un procedimiento de Tránsito en Chacabuco
- Varias ofertas para una millonaria obra que incluye a Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Pelea en la calle - Sospechoso identificado
- "Este peligroso y anda suelto por Chacabuco
- Mix: Golía con la FAA - Botones - Homenaje en vida en Chacabuco
- Accidente con heridos en Chacabuco
- Le quisieran robar en Chacabuco
- Los vieron haciéndose los cangrejos y no lo dejaron pasar en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Realizan la autopsia de un fallecido
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Hubo acuerdo salarial en la Municipalidad de Chacabuco
- Nueva secretaria en Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de Paz de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco quedó en una situación desesperada
- Por la fuerza se dieron cuenta que no podían estar en ese lugar de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario