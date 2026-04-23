jueves, 23 de abril de 2026

Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron un auto y una moto. Al menos un niño que iba de acompañante en el rodado de menor porte requirió asistencia médica de parte del SAME. Ocurrió en Frondizi y Pinto.

Fue convocada la Policía pero cuando el novio arribó al lugar, los vehículos y las personas involucradas ya se habían retirado.


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