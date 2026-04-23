Varias ofertas para una millonaria obra que incluye a Chacabuco

Novedad.
Autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia llevaron adelante el acto de licitación una obra que incluye a Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Se trata de las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca. Las mismas implican una inversión total estimada de 138 millones de dólares y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por 110 millones de dólares, y del Tesoro Provincial y en el acto administrativo se recibieron 7 ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación.
Estuvieron presentes el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; el subsecretario de Legal y Técnica, Guillermo Sauro; la directora Provincial de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones con Financiamiento Internacional, Dagny Cameron Laurlund; y el director Técnico de la Dirección Provincial de Hidráulica, Gustavo Colli
Al respecto, Katopodis expresó: “Hoy se abrieron los sobres de la licitación para el tramo V del Río Salado. Se presentaron 7 ofertas destinadas a llevar adelante una obra estructural para prevenir inundaciones, pero también para ampliar la frontera productiva, y explicó: “Es una obra pública importantísima de 138 millones de dólares, que invertimos y ejecutamos a pesar de la asfixia económica del Gobierno Nacional. Planificación, inversión y ejecución. No hay secretos".
En tanto, Néstor Álvarez aseguró: “La obra del río Salado es una política de Estado de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobierno de Axel Kicillof fue uno de los que más cantidad de kilómetros hizo. Con esta obra que hoy licitamos vamos a lograr llegar casi hasta el final”
Y agregó: “Este es el último tramo de una obra importantísima que, prácticamente ocupa entre el 70 y 80 por ciento del interior bonaerense por lo que tiene un gran impacto, y aún más frente a las consecuencias del cambio climático y el exceso de lluvias que estamos atravesando”.
Los trabajos en las etapas 1 y 2 del Tramo V se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.
Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, compuesta por la reconstrucción de 7 puentes (5 viales y 2 de ferrocarril). En la etapa 1, se contempla el puente Cardesales, el puente vial Warnes - Seguí y el ferroviario Warnes - Seguí; en la etapa 2, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala - Coliqueo, además del puente ferroviario Irala - Coliqueo.
En este tramo, las intervenciones apuntan a la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, contemplando de manera integral la gestión ambiental necesaria para garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidente en un procedimiento de Tránsito en Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Pelea en la calle - Sospechoso identificado
- "Este peligroso y anda suelto por Chacabuco
- Mix: Golía con la FAA - Botones - Homenaje en vida en Chacabuco
- Accidente con heridos en Chacabuco
- Le quisieran robar en Chacabuco
- Los vieron haciéndose los cangrejos y no lo dejaron pasar en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Realizan la autopsia de un fallecido
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Hubo acuerdo salarial en la Municipalidad de Chacabuco
- Nueva secretaria en Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de Paz de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco quedó en una situación desesperada
- Por la fuerza se dieron cuenta que no podían estar en ese lugar de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario