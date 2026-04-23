Más datos del incidente en un procedimiento de Tránsito en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportaron incidentes en un procedimiento realizado por personal de Tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona de sexo femenino de 26 años fue acusada de dañar un móvil de la cartera municipal y agredir a una agente. Tuvo que asistir la Policía al lugar para contener la situación. Al parecer todo comenzó con el secuestro de una moto. No hubo demorados.
Ocurrió en Inmediaciones de Alsina y Castelli.
Gerardo Alejandro, titular de la Subsecretaría de Tránsito, comentó que en medio de un operativo dinámico con camionetas y motos de Tránsito se paró a una moto tipo Dax que era guiada por la citada mujer con un niño. El funcionario agregó que la conductora no tenía la documentación reglamentaria por lo que se decidió retener el rodado. En ese momento la vecina se tornó violenta y agredió a una de las agentes y dañó el parabrisas de una camioneta con un ladrillo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Varias ofertas para una millonaria obra que incluye a Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Pelea en la calle - Sospechoso identificado
- "Este peligroso y anda suelto por Chacabuco
- Mix: Golía con la FAA - Botones - Homenaje en vida en Chacabuco
- Accidente con heridos en Chacabuco
- Le quisieran robar en Chacabuco
- Los vieron haciéndose los cangrejos y no lo dejaron pasar en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Realizan la autopsia de un fallecido
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Hubo acuerdo salarial en la Municipalidad de Chacabuco
- Nueva secretaria en Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de Paz de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco quedó en una situación desesperada
- Por la fuerza se dieron cuenta que no podían estar en ese lugar de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario