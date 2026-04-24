Juzgado de Paz de Chacabuco: citaciones de vecinos, remate de inmueble y usucapion de propiedad

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Silvia Gladys Velarde
- Eusebio Roque Antonio Losada
.
- César Alejandro Vanineti, Reg. T° VIII F° 806 CMDJJ, domiciliado en Av. Saavedra 97 de Chacabuco, tel. 2352489649, en autos “De Laudo, Andrés Oscar y De Laudo, Jorge Juan S.H. c/Testa, Mirta Sara y Otros s/Ejecución Hipotecaria”, expte. N° 36336/19, en trámite ante el Juzgado de Paz de Chacabuco, Dto. Judicial Junín, hace saber que rematará el 100 % del inmueble rural que se detalla a continuación y en el estado que seguidamente se indica, mediante modalidad de Subasta Electrónica: Matrícula 5585; N.C. Circ. 5, Parc. 383-a; Pda. inmobiliaria 067-000135-0; Ubicado a 1.000 m de la RP 191, en inmediaciones de la firma Cersa S.A. de Salto (B).Titulares registrales Mirta Sara Testa y Daniel Alejandro Dundic. Registra deuda Arba al 18/3/26 $5.214.320,10 y Municipal al 19/3/26 $1.585.792,45. Quien resulte adquirente en subasta, queda liberado de las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcance para solventarlas. Estado de ocupación: El inmueble no posee vivienda y se encuentra bajo explotación agraria, por parte de sus titulares registrales.
Para la subasta se fija la base de U$S112.500, equivalente al 50 % de la tasación; el depósito en garantía se fija en U$S5.625. Dicho depósito deberá hacerse al menos 3 días hábiles antes de la fecha fijada para el inicio de la puja electrónica en la cuenta judicial en Dólares abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Chacabuco, cuenta N° 6441- 028-0500031/5, CBU 0140330328644150003153, CUIT 30707216650 (art. 562 del CPCC y arts. 22 y 37 Ac. 3604 y Ac. 3731 SCBA). A los oferentes que no resulten ganadores, la suma dada en garantía será automáticamente devuelta a sus respectivas cuentas por medio de transferencia bancaria una vez concluida la subasta, siempre que no hayan efectuado reserva de postura (art. 39 Ac. 3604/2012 de la SCBA). La fecha de publicación virtual se fija el día 29/04/2026 a las 11:00 h. La exhibición del bien se fija el día 07/05/2026 de 10:00 a 12:00 h. La subasta COMENZARÁ EL DÍA 20/05/2026 A LAS 11:00 H. y FINALIZARÁ EL DÍA 04/06/2026 A LAS 11:00 H. Los oferentes deberán inscribirse en el Registro de Subastas Judiciales Seccional Junín, la fecha de acreditación de postores es hasta el 15/05/2026 a las 11:00 h.
- El Juzgado de Paz Letrado Chacabuco, a cargo del Dr. Miguel Ángel Rossetti, Secretaría Única, perteneciente al Departamento Judicial de Junín (B), Provincia de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de 10 días a los causahabientes del Sr. PEDRO ELIAS MAC GRATH con último domicilio conocido en calle S/N, C. 18; Chacabuco (Bs. As.), fallecido en fecha 22/11/1938 en C.A.B.A, a tomar intervención que por derechos corresponde en los autos: “Pucci, Jose Humberto c/Mac Grath, Pedro E. s/Prescripción Adquisitiva Vicenal/Usucapión)". Exp. N° ZCB-51656-2025, bajo apercibimientos de designarles Defensor de Pobres y Ausentes “Ad Litem” para que los represente, en el caso que así correspondiere. Asimismo paso a dejar constancia del bien a usucapir designado catastralmente como: Circ.VIII, Sección A, Manzana 15, Parcela 1, Partida Inmobiliaria Nº 026-02376 de la localidad de Castilla, partido de Chacabuco, Prov. de Buenos Aires. Chacabuco, abril de 2026.
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