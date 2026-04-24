Advertencia meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por vientos fuertes para la zona de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo, para la mañana y la tarde del domingo. El área podría ser afectada por fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Los distritos alcanzados son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
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