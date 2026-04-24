viernes, 24 de abril de 2026

Advertencia meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por vientos fuertes para la zona de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería El Corte Perfecto

Es de nivel amarillo, para la mañana y la tarde del domingo. El área podría ser afectada por fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Los distritos alcanzados son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Juzgado de Paz de Chacabuco: citaciones de vecinos, remate de inmueble y ubicación de propiedad 

- Les robaron en la zona céntrica de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

- Incidente en un procedimiento de Tránsito en Chacabuco

- Varias ofertas para una millonaria obra que incluye a Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Pelea en la calle - Sospechoso identificado

- "Este peligroso y anda suelto por Chacabuco

- Mix: Golía con la FAA - Botones - Homenaje en vida en Chacabuco

- Accidente con heridos en Chacabuco

- Le quisieran robar en Chacabuco

- Los vieron haciéndose los cangrejos y no lo dejaron pasar en Chacabuco


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)