Hallazgo durante una inspección en Chacabuco

Procedimiento.
La Policía Ecológica de Junín realizó una inspección en Chacabuco en las últimas horas.
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Recorrió talleres mecánicos controlando rodados y documentación obligatoria, además de recorrer predios donde suelen descartarse vehículos y partes.
En este marco se registró el hallazgo de una moto con la numeración de serie suprimida. Se inició una causa penal que tramita en la Fiscalía de Chacabuco.
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