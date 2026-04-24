Queja por el funcionamiento de una obra social en Chacabuco

Vecina.
Una vecina habló con Chacabuquero sobre los problemas que tiene al momento de usar su obra social en Chacabuco.
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Según dijo, se trata de la obra social del Sindicato de Choferes de Camiones.
"No nos toman en ningún lado -comentó Selene-. Acá en Chacabuco nadie atiende con choferes. Ni médicos, ni los hacen estudios. Tenes que pagar por todo. Por ejemplo ayer yo me hice análisis y me cobraron 190.000 pesos pero desde septiembre del año pasado no reintegran nada".
"Y tenemos una sola farmacia pero que funciona en horario común asi que cuando está cerrada en la farmacia de turno no tenemos descuentos o reintegros", agregó.
"En Junín no nos atienden porque somos afiliados a la seccional Chacabuco y solamente si hay una urgencia o se necesita un tratamiento que cuesta mucha plata nos derivan a Buenos Aires con mucha paciencia ", continuó, "yo me tuve que hacerme un estudio que costaba más de 1 millón de pesos y tardaron 6 meses en derivarme".
Al parecer, esta situación se repite en otros distritos. Días atrás la legisladora porteña Graciela Ocaña pidió a la Superintendencia de Servicios de Salud que intervenga la Oschoca por su actual funcionamiento y las quejas de los afiliados.
"No podemos estar más asi, hay que hacer ruido -enfatizó Selene -. Somos muchos los perjudicados: Niños, embarazadas, abuelos, pacientes enfermos, etc".
Imagen: Creada con IA
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