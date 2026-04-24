viernes, 24 de abril de 2026

Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

  

Afortunados. Ya están todos los premiados 

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 pesos.

Estos fueron los ganadores:

- 1257, adquirido por Yanina Bega

- 7102, adquirido por Norma Beatriz Iriart

- 8193, adquirido por Élida Arequipa

- 8331, adquirido por Andina Casazza Decung

- 5031, adquirido por Sonia Violante



  

Chanchería El Corte Perfecto 


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