Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

Afortunados. Ya están todos los premiados
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 pesos.
Estos fueron los ganadores:
- 1257, adquirido por Yanina Bega
- 7102, adquirido por Norma Beatriz Iriart
- 8193, adquirido por Élida Arequipa
- 8331, adquirido por Andina Casazza Decung
- 5031, adquirido por Sonia Violante
Chanchería El Corte Perfecto
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Hallazgo durante una inspección en Chacabuco
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada anuncia la construcción de un nuevo Parque Solar en Castilla
- Corte programado de emergencia en Chacabuco
- Advertencia meteorológica para Chacabuco y la zona
- Juzgado de Paz de Chacabuco: citaciones de vecinos, remate de inmueble y usucapion de propiedad
- Les robaron en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco
- Incidente en un procedimiento de Tránsito en Chacabuco
- Varias ofertas para una millonaria obra que incluye a Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Pelea en la calle - Sospechoso identificado
- "Este perro es peligroso y anda suelto por Chacabuco
- Mix: Golía con la FAA - Botones - Homenaje en vida en Chacabuco
- Accidente con heridos en Chacabuco
- Le quisieran robar en Chacabuco
- Los vieron haciéndose los cangrejos y no lo dejaron pasar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario