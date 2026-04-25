La salida nocturna terminó mal para algunos en Chacabuco

Madrugada.
La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre el resultado del operativo desarrollado durante el horario nocturno en Chacabuco.
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El operativo de prevención en conjunto con policía comunal se montó sobre Ruta 7 Km 203 (los tubos); ruta 7 km 204 (entre Moreno y Alberdi); el Corredor nocturno; y Juan XXlll y Andes.
Se retuvieron dos automóviles porque sus conductores dieron positivo en el test alcoholemia. En uno de los casos el conductor tenía la licencia vencida y en el otro, no contaba con el seguro del vehículo.
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