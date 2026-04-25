sábado, 25 de abril de 2026

La salida nocturna terminó mal para algunos en Chacabuco

 


Madrugada.

La Subsecretaría de Tránsito brindó un informe sobre el resultado del operativo desarrollado durante el horario nocturno en Chacabuco.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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El operativo de prevención en conjunto con policía comunal se montó sobre Ruta 7 Km 203 (los tubos); ruta 7 km 204 (entre Moreno y Alberdi); el Corredor nocturno; y Juan XXlll y Andes.

Se retuvieron dos automóviles porque sus conductores dieron positivo en el test alcoholemia. En uno de los casos el conductor tenía la licencia vencida y en el otro, no contaba con el seguro del vehículo.


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