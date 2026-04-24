Agradecimiento al personal del Hospital de Chacabuco

Nota pedida.
Quiero agradecer con todo mi corazón al personal del Hospital municipal de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Agradezco a las enfermeras, a la doctora García. Tuve un ataque de nervios y en menos de cinco minutos estuvieron en casa. La atención que tuve estando internada fue una maravilla. Pude ver cómo se preocupan por cada paciente. Agradecer es poco. No hay palabras por su atención.
Firma:
Juana Legorburu
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