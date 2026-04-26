Dio a conocer una situación sospechosa en Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía un vecino puso en conocimiento de la Policía una situación en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alertó sobre un sujeto que pasó corriendo por delante de su casa con una cortadora pasto de una propiedad. Consideró que podría tratarse de un robo. Ocurrió en Inmediaciones de Conesa y Viamonte.
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