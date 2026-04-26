Salida de bomberos en Chacabuco en medio de fuertes vientos

Esta tarde.
Esta tarde se registró una salida de bomberos en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue motivada por un incendio en un campo ubicado en el Cuartel V ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad.
Por el momento no hubo emergencias vinculadas con los fuertes vientos vinculadas al viento. No obstante, las ráfagas pueden generar complicaciones al momento de combatir un incendio a cielo abierto.
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