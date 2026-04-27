lunes, 27 de abril de 2026

Otro accidente en la ruta 7 en Chacabuco

 

Medianoche 

Se registró otro accidente en la ruta 7 en la zona de Chacabuco, esta medianoche.



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A un camion de le salió una rueda mientras  circulaba y quedó varado en la curva de Coliqueo,en el kilómetro 219. Se pidió una grúa para retirar el vehículo de la carpeta asfáltica.


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