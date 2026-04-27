Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

Lunes movido.
Otro accidente de tránsito se reportó este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una camioneta. Ocurrió en Garay y Sarmiento. Una persona de sexo femenino fue trasladada al Hospital en ambulancia. Iba en la moto con una persona de sexo masculino que habría concurrido por sus propios medios al centro médico.
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