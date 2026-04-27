Una persona de Chacabuco fue demorada por robo en otra ciudad

Evento.
Una persona oriunda de Chacabuco fue demorada por un robo en otra ciudad.
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El hecho delictivo ocurrió en la mañana del domingo. Fue robada una moto Honda Wave 110. La Policía del lugar con ayuda cámaras de vigilancia del distrito logró detectar que el rodado había sido circulando por la ciudad manejado por una persona de sexo masculino la cual fue identificada. Posteriormente se la ubicó y demoró cuando participaba en un evento de autos llamado "Only Cars". Según los medios locales tiene 28 años y tiene domicilio en Chacabuco. La moto habría sido descartada en un camino rural.
Se inició un sumario por "Hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública". Todo resto ocurrió en General Alvear, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Chacabuco.
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